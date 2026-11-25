Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Investmentbeispiel
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Cicor Technologies-Aktie letztlich bei 44,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cicor Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 22,727 Cicor Technologies-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Cicor Technologies-Aktien wären am 24.11.2026 3 136,36 CHF wert, da der Schlussstand 138,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 213,64 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Cicor Technologies belief sich jüngst auf 615,45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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