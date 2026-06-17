Cicor Technologies Aktie

Cicor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Profitables Cicor Technologies-Investment? 17.06.2026 10:04:19

SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cicor Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cicor Technologies-Anteile bei 49,07 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 203,804 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 209,24 CHF, da sich der Wert einer Cicor Technologies-Aktie am 16.06.2026 auf 128,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 162,09 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Cicor Technologies betrug jüngst 592,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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