Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Profitables Cicor Technologies-Investment?
|
17.06.2026 10:04:19
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cicor Technologies-Anteile bei 49,07 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 203,804 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 209,24 CHF, da sich der Wert einer Cicor Technologies-Aktie am 16.06.2026 auf 128,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 162,09 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Cicor Technologies betrug jüngst 592,30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
|
17.06.26
|SPI aktuell: SPI steigt (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Handel aktuell: SPI mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Cicor announces divestiture of Tunisia and implements an integration and productivity programme with above CHF 10 million EBITDA improvements (EQS Group)
|
16.06.26
|Cicor kündigt Verkauf des Standorts Tunesien an und setzt Integrations- und Produktivitätsprogramm mit EBITDA-Verbesserungen von über CHF 10 Millionen um (EQS Group)
|
12.06.26
|Aufschläge in Zürich: SPI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Handel in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
12.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt mittags (finanzen.at)