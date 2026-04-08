Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Lohnende Cicor Technologies-Investition?
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Cicor Technologies-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Cicor Technologies-Aktie an diesem Tag bei 89,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,186 Cicor Technologies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 308,72 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Papiers am 07.04.2026 auf 117,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30,87 Prozent.
Cicor Technologies wurde am Markt mit 518,04 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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