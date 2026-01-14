Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Lohnender Cicor Technologies-Einstieg?
|
14.01.2026 10:03:57
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor einem Jahr eingebracht
Am 14.01.2025 wurde die Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Cicor Technologies-Aktie an diesem Tag bei 59,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,949 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 262,71 CHF, da sich der Wert einer Cicor Technologies-Aktie am 13.01.2026 auf 133,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,27 Prozent angewachsen.
Cicor Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 581,25 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
