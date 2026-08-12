Cicor Technologies Aktie

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WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Lohnendes Cicor Technologies-Investment? 12.08.2026 10:04:01

SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cicor Technologies-Investment gewesen.

Am 12.08.2021 wurde die Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Cicor Technologies-Anteile an diesem Tag bei 61,87 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,164 Cicor Technologies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 098,06 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Papiers am 11.08.2026 auf 129,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,81 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 566,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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