Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Langfristige Performance
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Cicor Technologies-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Cicor Technologies-Aktie bei 54,30 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,842 Cicor Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cicor Technologies-Papiers auf 144,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 265,92 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 165,92 Prozent.
Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 624,99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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