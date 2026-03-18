SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cicor Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cicor Technologies-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cicor Technologies-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Cicor Technologies-Papier letztlich bei 46,80 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,368 Cicor Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Cicor Technologies-Papiere wären am 17.03.2026 2 681,62 CHF wert, da der Schlussstand 125,50 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 168,16 Prozent.

Der Börsenwert von Cicor Technologies belief sich jüngst auf 551,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at