SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cicor Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cicor Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,84 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,006 Cicor Technologies-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (133,40 CHF), wäre die Investition nun 267,64 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 167,64 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Cicor Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 601,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at