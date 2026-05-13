Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Cicor Technologies-Investition
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Cicor Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,262 Cicor Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 317,65 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Papiers am 12.05.2026 auf 140,40 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 217,65 Prozent.
Der Marktwert von Cicor Technologies betrug jüngst 631,17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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