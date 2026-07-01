Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Langfristige Investition
|
01.07.2026 10:04:13
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Cicor Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 161,50 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,192 Cicor Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 122,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 756,66 CHF wert. Mit einer Performance von -24,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 520,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
|
10:04
|SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.06.26
|SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse Zürich: SPI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI aktuell: SPI steigt (finanzen.at)
|
17.06.26