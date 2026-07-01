SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cicor Technologies-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Cicor Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 161,50 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,192 Cicor Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 122,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 756,66 CHF wert. Mit einer Performance von -24,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 520,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at