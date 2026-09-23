Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Rentable Cicor Technologies-Investition?
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23.09.2026 10:03:49
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cicor Technologies von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das Cicor Technologies-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 190,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Cicor Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,249 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 134,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 707,61 CHF wert. Mit einer Performance von -29,24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Cicor Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 579,95 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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