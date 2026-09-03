Clariant Aktie

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WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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Clariant-Anlage im Blick 03.09.2026 10:04:02

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren gekostet

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Clariant-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Clariant-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Clariant-Papier an diesem Tag 16,06 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Clariant-Aktie investierten, hätten nun 62,268 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 671,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,79 CHF belief. Damit wäre die Investition um 32,81 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Clariant belief sich jüngst auf 3,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Clariant

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