Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Clariant-Anlage im Blick
|
03.09.2026 10:04:02
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Clariant-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Clariant-Papier an diesem Tag 16,06 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Clariant-Aktie investierten, hätten nun 62,268 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 671,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,79 CHF belief. Damit wäre die Investition um 32,81 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Clariant belief sich jüngst auf 3,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Clariant
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
27.08.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.08.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.08.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|SIX-Handel Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|Verluste in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.08.26
|Montagshandel in Zürich: SPI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Clariant AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clariant AG (N)
|11,42
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.