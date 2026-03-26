SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Clariant-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Clariant-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14,52 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 688,794 Clariant-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 286,49 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Anteils am 25.03.2026 auf 7,68 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 47,14 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Clariant belief sich jüngst auf 2,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at