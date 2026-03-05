SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Clariant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Clariant-Anteile bei 9,98 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Clariant-Aktie investierten, hätten nun 1 002,326 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Clariant-Aktie auf 7,71 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 722,92 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,77 Prozent abgenommen.

Clariant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at