SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Clariant-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13,19 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Clariant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,579 Clariant-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,31 CHF, da sich der Wert einer Clariant-Aktie am 15.07.2026 auf 7,83 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 40,69 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Clariant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at