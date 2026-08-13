Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Clariant-Investition
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13.08.2026 10:03:44
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die Clariant-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Clariant-Papier 13,73 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Clariant-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,808 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 759,39 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Papiers am 12.08.2026 auf 10,43 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 759,39 CHF, was einer negativen Performance von 24,06 Prozent entspricht.
Clariant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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