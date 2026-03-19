SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Clariant-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,83 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63,190 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.03.2026 auf 7,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 458,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,19 Prozent verringert.

Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 2,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at