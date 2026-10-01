Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Profitabler Clariant-Einstieg?
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01.10.2026 10:03:17
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Clariant-Aktie statt. Zum Handelsende standen Clariant-Anteile an diesem Tag bei 14,52 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, hätte er nun 688,533 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 367,30 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Anteils am 30.09.2026 auf 10,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,33 Prozent verringert.
Der Clariant-Wert an der Börse wurde auf 3,50 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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