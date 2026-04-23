Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Investmentbeispiel
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23.04.2026 10:03:25
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Clariant-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Clariant-Papier 14,32 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,982 Clariant-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.04.2026 gerechnet (8,15 CHF), wäre die Investition nun 56,86 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,14 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Clariant eine Marktkapitalisierung von 2,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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