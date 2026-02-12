Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Frühes Investment
|
12.02.2026 10:03:36
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 12.02.2023 wurden Clariant-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14,06 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 711,052 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.02.2026 6 001,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,44 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 6 001,28 CHF, was einer negativen Performance von 39,99 Prozent entspricht.
Insgesamt war Clariant zuletzt 2,77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Clariant
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
10.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich: So steht der SPI am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
04.02.26