Frühes Investment 12.02.2026 10:03:36

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Clariant eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 12.02.2023 wurden Clariant-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14,06 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 711,052 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.02.2026 6 001,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,44 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 6 001,28 CHF, was einer negativen Performance von 39,99 Prozent entspricht.

Insgesamt war Clariant zuletzt 2,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Clariant

