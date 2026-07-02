Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Clariant-Investition? 02.07.2026 10:03:41

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Clariant-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,76 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92,953 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.07.2026 auf 7,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659,50 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 34,05 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Clariant belief sich zuletzt auf 2,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Clariant

Nachrichten zu Clariant AG (N)

mehr Nachrichten