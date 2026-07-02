SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Clariant-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,76 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92,953 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.07.2026 auf 7,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659,50 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 34,05 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Clariant belief sich zuletzt auf 2,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at