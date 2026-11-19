Anleger, die vor Jahren in Clariant-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Clariant-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Clariant-Aktie bei 11,73 CHF. Bei einem Clariant-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,522 Clariant-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 10,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,38 Prozent.

Der Börsenwert von Clariant belief sich zuletzt auf 3,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at