Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Clariant-Investment
|
05.02.2026 10:03:18
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Clariant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,56 CHF. Bei einem Clariant-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 104,638 Clariant-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 8,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 862,74 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,73 Prozent verringert.
Der Clariant-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Clariant
