Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Clariant-Anlage
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14.05.2026 10:03:37
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Clariant-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,47 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Clariant-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,072 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Clariant-Aktie auf 7,41 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 55,00 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 2,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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