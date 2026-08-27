SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Clariant-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Clariant-Anteile bei 12,29 CHF. Bei einem Clariant-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,138 Clariant-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (10,60 CHF), wäre das Investment nun 86,27 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 13,73 Prozent.

Clariant wurde am Markt mit 3,46 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at