SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Clariant gewesen.

Am 09.07.2021 wurde das Clariant-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Clariant-Aktie bei 14,74 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 678,371 Clariant-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 911,40 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Papiers am 08.07.2026 auf 7,24 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 50,89 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 2,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at