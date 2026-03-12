Clariant Aktie

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

Lukrative Clariant-Investition? 12.03.2026 10:03:19

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren angefallen

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Clariant-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 12.03.2023 wurde die Clariant-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 13,36 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Clariant-Aktie investierten, hätten nun 7,483 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 11.03.2026 56,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,53 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,65 Prozent.

Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Clariant

Aktien in diesem Artikel

Clariant AG (N) 8,53 0,24% Clariant AG (N)

