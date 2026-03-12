SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren angefallen

Clariant Aktie
Am 12.03.2023 wurde die Clariant-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 13,36 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Clariant-Aktie investierten, hätten nun 7,483 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 11.03.2026 56,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,53 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,65 Prozent.
Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 2,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
