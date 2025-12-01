COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Lukrative COLTENE-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Wert COLTENE-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in COLTENE von vor einem Jahr gerechnet?
Vor 1 Jahr wurden COLTENE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 49,90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das COLTENE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,040 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.11.2025 1 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um Prozent verringert.
Der Börsenwert von COLTENE belief sich jüngst auf 298,14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
