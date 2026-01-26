COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|COLTENE-Investition
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COLTENE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit COLTENE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 183,824 COLTENE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 10 404,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 56,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,04 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete COLTENE eine Marktkapitalisierung von 337,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COLTENE AG
|
10:04
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COLTENE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COLTENE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25