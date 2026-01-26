SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COLTENE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit COLTENE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 183,824 COLTENE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 10 404,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 56,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,04 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete COLTENE eine Marktkapitalisierung von 337,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at