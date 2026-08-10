COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Lohnendes COLTENE-Investment?
|
10.08.2026 10:03:54
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COLTENE von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem COLTENE-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 2,049 COLTENE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen COLTENE-Papiere wären am 07.08.2026 103,48 CHF wert, da der Schlussstand 50,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,48 Prozent vermehrt.
COLTENE war somit zuletzt am Markt 301,43 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COLTENE AG
|
10:03
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COLTENE von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.08.26
|SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
31.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
|
27.07.26
|SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
20.07.26
|SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.07.26
|SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu COLTENE AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|COLTENE AG
|52,60
|-1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.