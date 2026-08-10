COLTENE Aktie

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WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

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Lohnendes COLTENE-Investment? 10.08.2026 10:03:54

SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COLTENE von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem COLTENE-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 2,049 COLTENE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen COLTENE-Papiere wären am 07.08.2026 103,48 CHF wert, da der Schlussstand 50,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,48 Prozent vermehrt.

COLTENE war somit zuletzt am Markt 301,43 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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