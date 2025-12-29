COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Performance unter der Lupe
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COLTENE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das COLTENE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die COLTENE-Aktie letztlich bei 51,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 195,313 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des COLTENE-Papiers auf 53,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 488,28 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,88 Prozent angezogen.
Am Markt war COLTENE jüngst 321,05 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
