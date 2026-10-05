SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COLTENE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die COLTENE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades COLTENE-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das COLTENE-Papier bei 45,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die COLTENE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 219,780 COLTENE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 241,76 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Anteils am 02.10.2026 auf 46,60 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 241,76 CHF entspricht einer Performance von +2,42 Prozent.

Zuletzt ergab sich für COLTENE eine Börsenbewertung in Höhe von 278,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at