COLTENE Aktie

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WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

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Profitabler COLTENE-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in COLTENE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

COLTENE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen COLTENE-Anteile an diesem Tag bei 70,72 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14,141 COLTENE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 46,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 658,27 CHF wert. Mit einer Performance von -34,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete COLTENE eine Marktkapitalisierung von 278,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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