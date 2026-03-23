COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Langfristige Anlage
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23.03.2026 10:04:34
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor einem Jahr gekostet
Am 23.03.2025 wurde die COLTENE-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 60,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das COLTENE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,556 COLTENE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.03.2026 758,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 45,80 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,17 Prozent verringert.
Der Marktwert von COLTENE betrug jüngst 274,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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