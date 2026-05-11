SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in COLTENE-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das COLTENE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,59 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 167,808 COLTENE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der COLTENE-Aktie auf 49,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 222,60 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 17,77 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von COLTENE betrug jüngst 293,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at