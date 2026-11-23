COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Lukrative COLTENE-Anlage?
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23.11.2026 10:03:36
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden COLTENE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 68,63 CHF. Bei einem COLTENE-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,457 COLTENE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,92 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 20.11.2026 auf 47,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,08 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte COLTENE einen Börsenwert von 282,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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