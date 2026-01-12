SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in COLTENE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden COLTENE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das COLTENE-Papier bei 86,60 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hat, hat nun 1,155 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 64,43 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 09.01.2026 auf 55,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,57 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für COLTENE eine Börsenbewertung in Höhe von 333,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at