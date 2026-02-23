COLTENE Aktie

WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

Profitable COLTENE-Anlage? 23.02.2026 10:04:23

SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in COLTENE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die COLTENE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,838 COLTENE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 57,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,25 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6,25 Prozent vermehrt.

COLTENE wurde am Markt mit 345,38 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

