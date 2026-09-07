COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Langfristige Performance
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden COLTENE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die COLTENE-Aktie bei 50,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 19,802 COLTENE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des COLTENE-Papiers auf 46,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 926,73 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,33 Prozent.
Jüngst verzeichnete COLTENE eine Marktkapitalisierung von 279,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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