COLTENE Aktie

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WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

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COLTENE-Performance 04.05.2026 10:03:41

SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COLTENE von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in COLTENE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die COLTENE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das COLTENE-Papier an diesem Tag bei 131,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,634 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (46,60 CHF), wäre das Investment nun 355,73 CHF wert. Mit einer Performance von -64,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete COLTENE eine Marktkapitalisierung von 278,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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