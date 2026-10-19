SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COLTENE von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in COLTENE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die COLTENE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das COLTENE-Papier an diesem Tag bei 116,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,591 COLTENE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 47,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 405,50 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 405,50 CHF entspricht einer negativen Performance von 59,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von COLTENE bezifferte sich zuletzt auf 281,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at