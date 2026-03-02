COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|COLTENE-Investment im Blick
|
02.03.2026 10:16:34
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem COLTENE-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die COLTENE-Aktie an diesem Tag bei 72,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 13,793 COLTENE-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 790,34 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Anteils am 27.02.2026 auf 57,30 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 20,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von COLTENE belief sich zuletzt auf 342,43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
COLTENE AG
|COLTENE AG
|63,00
|0,96%
