SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren COLTENE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem COLTENE-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des COLTENE-Papiers betrug an diesem Tag 72,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die COLTENE-Aktie investierten, hätten nun 138,889 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.03.2026 auf 46,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 451,39 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,49 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von COLTENE belief sich jüngst auf 277,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at