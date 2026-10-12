COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Lukratives COLTENE-Investment?
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12.10.2026 10:03:45
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades COLTENE-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die COLTENE-Anteile bei 68,90 CHF. Bei einem COLTENE-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,451 COLTENE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 67,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 46,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 32,08 Prozent vermindert.
COLTENE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 280,04 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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