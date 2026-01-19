COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Rentable COLTENE-Investition?
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen
Am 19.01.2016 wurde das COLTENE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 60,44 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hat, hat nun 16,546 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2026 893,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,65 Prozent abgenommen.
Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 322,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COLTENE AG
|
10:04
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COLTENE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine COLTENE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu COLTENE AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|COLTENE AG
|57,60
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.