SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen COLTENE-Investment gewesen.

Am 19.01.2016 wurde das COLTENE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 60,44 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hat, hat nun 16,546 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2026 893,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,65 Prozent abgenommen.

Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 322,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at