COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Lukrative COLTENE-Investition?
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29.06.2026 10:03:53
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 5 Jahren angefallen
Das COLTENE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 128,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,781 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.06.2026 auf 51,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,16 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 59,84 Prozent eingebüßt.
COLTENE war somit zuletzt am Markt 307,07 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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