SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten COLTENE-Aktionäre

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Titel COLTENE am 21.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,00 CHF je Aktie beschlossen. Damit wurde die COLTENE-Dividende im Vorjahresvergleich um 20,00 Prozent dezimiert. Die Gesamtausschüttung von COLTENE beläuft sich auf 14,93 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 24,94 Prozent an.

COLTENE-Stockdividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss notierte die COLTENE-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 51,60 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von COLTENE, demnach wird der COLTENE-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der COLTENE-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Das COLTENE-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,72 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,86 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr verringerte sich der Kurs von COLTENE via SIX SX um 15,13 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -9,01 Prozent dennoch stärker zugenommen als der COLTENE-Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie COLTENE

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 2,00 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,91 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel COLTENE

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens COLTENE beträgt aktuell 313,776 Mio. CHF. COLTENE verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,47. 2025 setzte COLTENE 240,050 Mio. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 2,50 CHF.

Redaktion finanzen.at