SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Comet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.03.2016 wurde das Comet-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Comet-Aktie an diesem Tag 64,95 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hat, hat nun 1,540 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 247,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 381,52 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 281,52 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Comet belief sich jüngst auf 1,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at