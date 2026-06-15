Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Comet-Investition im Blick
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15.06.2026 10:04:36
SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.06.2021 wurden Comet-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Comet-Aktie bei 254,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,370 Comet-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Comet-Aktie auf 380,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 992,13 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49,92 Prozent.
Comet war somit zuletzt am Markt 2,96 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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