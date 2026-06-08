Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Profitabler Comet-Einstieg?
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08.06.2026 10:04:23
SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Comet-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 239,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Comet-Aktie investiert, befänden sich nun 4,170 Comet-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Comet-Aktie auf 346,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 442,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,29 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Comet belief sich zuletzt auf 2,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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